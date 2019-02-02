Barcelona, Messi ile 1 Puanı Kurtardı
1 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga
) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona
, sahasında Valencia
ile 2-2 berabere kaldı.
Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.
Barcelona, Messi
'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: AA
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