Son Dakika Haberleri: Barcelona, Messi ile 1 Puanı Kurtardı

Barcelona, Messi ile 1 Puanı Kurtardı

1 saat önce

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona, Messi ile 1 Puanı Kurtardı, System.String[]
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Spor
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