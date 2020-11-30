Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 milyon euro ceza aldı - Son Dakika

Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 milyon euro ceza aldı

30.11.2020 22:00
Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 milyon euro ceza aldı, System.String[]

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin, Maradona'yı anmak için formasını çıkarması nedeniyle Barcelona kulübü federasyon kuralları gereği 3 bin euro ceza ödeyecek.

Lionel Messi, hafta sonu oynanan Osasuna maçında attığı gol sonrası formasını çıkararak Maradona'yı andı. Arjantinli veliaht, Maradona'nın Newell's Old Boys'daki 10 numaralı forması ile gökyüzünü işaret etti.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin talimatlarına göre Katalan ekibi, "Gol attıktan sonra formasını kaldıran bir oyuncu; reklam, slogan, çizim ve anagram gibi içerikler göstermesi halinde amacı ne olursa olsun, 3 bin euroluk ceza ve uyarı alır" kuralı gereği ceza ödeyecek.

Aynı kural FIFA çatısı altındaki tüm ülkelerde uygulanıyor.

Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 milyon euro ceza aldı

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Son Dakika Spor Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 milyon euro ceza aldı - Son Dakika Spor


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