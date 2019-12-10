Son Dakika Haberleri: Barcelona, Messi ve Pique olmadan İtalya'da! iddaa'da öne çıkan tercih...
Son Dakika Spor Barcelona, Messi ve Pique olmadan İtalya'da! iddaa'da öne çıkan tercih... - Son Dakika Spor

Barcelona, Messi ve Pique olmadan İtalya'da! iddaa'da öne çıkan tercih...

6 saat önce

BARCELONAGruptaki son maçında Slavia Prag deplasmanında 3 golle kazanan Inter, grupta ikinciliğe yükselirken Barcelona'yı konuk edeceği maçta kazanırsa üst tura adını yazdıracak.

Barcelona, Messi ve Pique olmadan İtalya'da! iddaa'da öne çıkan tercih..., System.String[]

INTER - BARCELONA


Gruptaki son maçında Slavia Prag deplasmanında 3 golle kazanan Inter, grupta ikinciliğe yükselirken Barcelona'yı konuk edeceği maçta kazanırsa üst tura adını yazdıracak.


Öyle ki Dortmund son maçını kazansa bile ikili averajda İtalyan temsilcisi rakibine üstün.


Barella, Sensi ve Asamoah yok. Candrea'nın durumu şüpheli.


Gruptaki son maçında evinde Dortmund'u deviren Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi.


Hafta sonunda ligde, evlerinde Mallorca'yı 5 golle geçerek zirvede yer almaya devam ettiler.


Jordi Alba, Semedo, Arturo Melo sakat. Ayrıca Sergi Roberto, Pique ve Messi deplasman kafilesinde yer almadı.


ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


İki ekip arasında İtalya'da oynanan 6 maçın 4'ü berabere bitti.


- Inter'in gruptaki 5 maçının 4'ünde karşılıklı gol izledik.

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi gruplarında 19 maçtır kaybetmiyor.


MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?


Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih %33 oynanma oranıyla Barcelona'nın 2 ve üzeri farkla kaybetmeyeceği yönünde (Handikap 0: 2 - Maç Sonucu 2).


Bu maçı kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği bir diğer iddaa oyunu ise ev sahibi Inter'in maçı kazanacağı yönünde.


MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN YORUMU...


Katalan devi Barcelona'nın grup liderliği garanti, kendilerini sıkmak için bir nedenleri yok...


Inter ise Dortmund'un iç sahada Slavia Prag'ı konuk edeceği bu son fikstürde hata yapmamalı.


"Lukaku & Lautaro Martinez" hücum ikilisinin, olası "Wague, Araujo, Umtiti, Firpo" savunma hattını en az 2 kere geçmesi çok olası.


Maç sonucu tercihiyle gol bahislerini kombine edip oran yükseltmek ideal.

Lionel Messi, Slavia Prag, Barcelona, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:18 
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