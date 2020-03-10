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Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak!
6 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:43
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