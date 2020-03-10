Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak! - Son Dakika Spor

Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak!

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak!, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.


Detaylar birazdan...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Napoli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:43 
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