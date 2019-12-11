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Barcelona'nın 17'lik yıldızı Fati rekor kırdı!
6 saat önce
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup ettiği maçta rekor kırıldı.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup ettiği maçta rekor kırıldı.
Ansu Fati, Inter deplasmanında attığı golle 17 yaş 40 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu.
Ayrıca genç yıldız oyuna 85. dakikada dahil olurken 86. dakikada takımını öne geçirmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:53
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