Barcelona'nın başına geçen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'den Vesely'yi istiyor! - Son Dakika

Barcelona'nın başına geçen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'den Vesely'yi istiyor!

Fenerbahçe'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti.

Fenerbahçe'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti. NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Bogdan Bogdanovic'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti. Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı basketbol stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi


Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.



Ayrılıklar bir bir açıklanıyor


Sarı-lacivertlilerde Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönüp Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Fenerbahçe'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Derrick Williams da sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.


Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.


Jan Vesely'ye yakın takip


Barcelona Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Jasikevicius da Ante Tomic'in yerini Jan Vesely ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Kokoskov'un bu transfere izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor. (Sabah)


Ivan Obradovic, Fenerbahçe, basketbol, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:54 

Son Dakika Spor Barcelona'nın başına geçen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'den Vesely'yi istiyor! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 F.Bahçe, son dakikalarda 2. gole çok yaklaştı! Sarı-lacivertliler bastırıyor 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
19:01
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barcelona'nın başına geçen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'den Vesely'yi istiyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]