Barcelona'nın başına geçen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'den Vesely'yi istiyor!

Fenerbahçe'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti. NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Bogdan Bogdanovic'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti. Obradovic'ten sonra Fenerbahçe'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı basketbol stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.



Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.







Ayrılıklar bir bir açıklanıyor



Sarı-lacivertlilerde Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönüp Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Fenerbahçe'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Derrick Williams da sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.



Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı basketbol oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.



Jan Vesely'ye yakın takip



Barcelona Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Jasikevicius da Ante Tomic'in yerini Jan Vesely ile doldurmak istiyor. Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Kokoskov'un bu transfere izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor. (Sabah)



