Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı - Son Dakika Dünya

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı

6 saat önce

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı. Ünlü futbolcunun pasaportunda tahribat yaptığı iddia ediliyor. Ronaldinho'nun gözaltına alınmadığı ancak kaldığı otelde göz hapsinde tutulduğu açıklandı.

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı, System.String[]

Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Brezilyalı Ronaldinho pasaportunda tahribat yaptığı gerekçesiyle Paraguay'da göz hapsine alındı.


Çarşamba günü menejeri ve abisi Assis Moreira Roberto ile birlikte bir yardım etkinliği için Paraguay'a giden Ballon D'or ödüllü futbolcu, başkent Asunsion'da bir otelde polisler tarafından sorguya alındı. İncelenmek üzere evraklarına el konulan futbolcunun gözaltına alınmadığı ancak otelde göz hapsinde kalacağı belirtildi. Ronaldinho ve kardeşine eşlik eden diğer bir kişinin ise karakola götürülerek gözaltına alındığı ifade edildi.

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Ronaldinho, Barcelona, Paraguay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:41 
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