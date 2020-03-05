Son Dakika › Dünya › Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı - Son Dakika Dünya
Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı
6 saat önce
Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho Paraguay'da göz hapsine alındı. Ünlü futbolcunun pasaportunda tahribat yaptığı iddia ediliyor. Ronaldinho'nun gözaltına alınmadığı ancak kaldığı otelde göz hapsinde tutulduğu açıklandı.
Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Brezilyalı Ronaldinho pasaportunda tahribat yaptığı gerekçesiyle Paraguay'da göz hapsine alındı.
Çarşamba günü menejeri ve abisi Assis Moreira Roberto ile birlikte bir yardım etkinliği için Paraguay'a giden Ballon D'or ödüllü futbolcu, başkent Asunsion'da bir otelde polisler tarafından sorguya alındı. İncelenmek üzere evraklarına el konulan futbolcunun gözaltına alınmadığı ancak otelde göz hapsinde kalacağı belirtildi. Ronaldinho ve kardeşine eşlik eden diğer bir kişinin ise karakola götürülerek gözaltına alındığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:41
Son Dakika Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu Ronaldinho, sahte pasaport iddiası nedeniyle gözaltına alındı Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu