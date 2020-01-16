Barcelona'nın gözü Fenerbahçe maçında! - Son Dakika
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Barcelona'nın gözü Fenerbahçe maçında!

6 saat önce

Euroleague'de haftanın en önemli maçlarından birisinde Fenerbahçe Beko ile Barcelona, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

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Euroleague'de haftanın en önemli maçlarından birisinde Fenerbahçe Beko ile Barcelona, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.


İspanyol basını ise zorlu mücadeleye geniş yer ayırdı. Son 3 maçını kaybeden Barcelona'nın Fenerbahçe'ye özel olarak hazırlandığını belirten İspanyol basını, Barcelona'nın Fenerbahçe maçına final gibi hazırlandığını kaydetti.


PESIC İÇİN HAYATİ MAÇ


Barcelona başantrenörü Pesic'in durumunun tartışıldığı ve Fenerbahçe maçının tecrübeli koçun geleceği adına oldukça önemli olduğunun altı çizildi.


Fenerbahçe ile Barcelona, 20: 45'te karşı karşıya gelecek.

Malcolm Thomas, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 
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