Barcelona'nın Sevilla Zaferinin Perde Arkası

spanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşan Barcelona , usta ayakların resital yaptığı geceyi 4-0'lık galibiyetle sonuçlandırdı.

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