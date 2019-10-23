Barcelona'nın Sevilla Zaferinin Perde Arkası
1 saat önce
spanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşan Barcelona, usta ayakların resital yaptığı geceyi 4-0'lık galibiyetle sonuçlandırdı.
spanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşan Barcelona, usta ayakların resital yaptığı geceyi 4-0'lık galibiyetle sonuçlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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