Son Dakika › Spor › Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig - Son Dakika Spor
Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig
6 saat önce
Barcelona'da yeni bir star doğuyor.
Barcelona'da yeni bir star doğuyor. Riqui Puig, Barcelona'nın Granada'yı 1-0 yendiği maçta ilk kez A takım formaısnı giydi.
İdolünün Lionel Messi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki İspanyol oyuncu, aynı Messi gibi Barcelona alt yapısında 10 numarayı formayı giyiyordu ve Messi'nin aynı pozisyonunda forma giyiyordu.
İşte Barcelona'nın yeni starı Riqui Puig'in dikkat çeken görüntüleri;
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:13
Son Dakika Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır