Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig - Son Dakika Spor

Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig

6 saat önce

Barcelona'da yeni bir star doğuyor.

Barcelona'nın yeni Lionel Messi'si: Riqui Puig, System.String[]

Barcelona'da yeni bir star doğuyor. Riqui Puig, Barcelona'nın Granada'yı 1-0 yendiği maçta ilk kez A takım formaısnı giydi.


İdolünün Lionel Messi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki İspanyol oyuncu, aynı Messi gibi Barcelona alt yapısında 10 numarayı formayı giyiyordu ve Messi'nin aynı pozisyonunda forma giyiyordu.


İşte Barcelona'nın yeni starı Riqui Puig'in dikkat çeken görüntüleri;

Lionel Messi, Barcelona, Granada, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:13 
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