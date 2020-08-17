Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. ESPN'in haberine göre; Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.

DETAYLAR BİRAZDAN