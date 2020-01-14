Barcelona’nın yeni teknik direktörü Setien kimdir? - Son Dakika
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Barcelona’nın yeni teknik direktörü Setien kimdir?

29 dakika önce

Quique Setien, futbolculuk yıllarını İspanya’da geçirdi.

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Quique Setien, futbolculuk yıllarını İspanya’da geçirdi. 1977’den 1996’ya dek sırasıyla Racing, Atletico Madrid, Logrones, yine Racing ve Levante formaları giydi. 1996 yazında futbolu bırakan Setien sonrasında yedi takımın başında teknik direktörlük yaptı. İspanyol teknik adam, son olaran yaklaşık ikişer yıl bounca Las Palmas ve Real Betis’i çalıştırdı.

Betis, Setien’in komutasında 2017-2018 sezonunda La Liga’yı 60 puanla altıncı bitirmişti. Yeşil beyazlı ekip geçen sezonu ise 50 puanla 10. sırada tamamladı. Sezon sonunda kulüp ile Setien’in yolları ayrıldı.

Yaz aylarından itibaren takım çalıştırmayan 61 yaşındaki antrenör, Ernesto Valverde’nin takımın başından gönderilmesinden sonra Barcelona’nın yeni teknik direktörü oldu. Bu, Setien’in bu denli büyük bir kulübün başındaki ilk macerası olacak.

Setien’i daha yakından tanımamız için şu bilgiler bizlere yardımcı olabilir:

Futbola plaj futbolu oynayarak başlamış ve o sporda İspanya ulusal takımında forma giymişti.

Racing’de iki ayrı dönemde toplamda 12 sezon forma giydi. Orada “El Maestro” lakabıyla kulüp efsanesi hâline geldi.

Setien, oyuncu olarak Barcelona’ya karşı 22 kez mücadele etti. Takımları bu 22 maçta beş kez galip geldi, beş beraberlik aldı 12 kez yenildi.

Koç olarak ise Barça’ya karşı yedi maça çıktı. Setien’in takımları bu maçlarda altı kez kaybetti, bir kez kazandı. Söz konusu tek galibiyet, geçtiğimiz sezon Betis’in Barcelona’yı Camp Nou’da mağlup etmesiyle alınmıştı.

Setien, teknik adam olarak Camp Nou’yu ziyaretlerinden birinde Barcelona oyuncusu Sergio Busquets’ten, “Quique’ye, futbola kattıklarından dolayı sevgi ve hayranlıkla” yazılı bir tişört vermişti.

Tecrübeli teknik adam, Messi’ye karşı hayranlığını hiç gizlemedi. Bir keresinde Messi için, “O büyük bir lüks ve tarihin en iyi oyuncusu” ifadesini kullanmıştı.

Setien, satranç oyununa büyük bir hayranlık duyuyor ve bu oyunu düzenli olarak oynuyor. Daha önce eski dünya şampiyonları Anatoli Karpov ve Gary Kasparov’a karşı oynamışlığı dahi var.

Real Betis, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:14 
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