Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Manchester City'le sözleşme yenilemeyen Kun Agüero, Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan devi, büyük umutlarla transfer ettiği Arjantinli yıldızdan gelen sakatlık haberiyle neye uğradığını şaşırdı.

BİR KÖTÜ HABER DE AGUERO'DAN GELDİ

Ekonomik olarak zor günlerden geçen ve Messi'yle yolları ayıran Barcelona'ya bir kötü haber de yıldız golcüsünden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Kun Agüero'nun sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.