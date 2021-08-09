Üye Girişi
Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak

09.08.2021 19:03
Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Barcelona, Messi'nin ayrılığının ardından şimdi de yeni transferi Kun Agüero'nun sakatlığıyla sarsıldı. Katalan devi, Arjantinli yıldızın 10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Manchester City'le sözleşme yenilemeyen Kun Agüero, Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan devi, büyük umutlarla transfer ettiği Arjantinli yıldızdan gelen sakatlık haberiyle neye uğradığını şaşırdı.

BİR KÖTÜ HABER DE AGUERO'DAN GELDİ

Ekonomik olarak zor günlerden geçen ve Messi'yle yolları ayıran Barcelona'ya bir kötü haber de yıldız golcüsünden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Kun Agüero'nun sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen'den uçak tuvaletinde cinsel ilişki itirafı: Çılgınca bir deneyimdi 18:13 Dünyaca ünlü şarkıcı Lily Allen'den uçak tuvaletinde cinsel ilişki itirafı: Çılgınca bir deneyimdi Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'a 2 uçak gönderiyor 17:58 Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'a 2 uçak gönderiyor Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine 17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak 17:39 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım 16:25 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 16:01 Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı 15:12 İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Çarşı'nın Alex Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi Çarşı'nın Alex Teixeira paylaşımı Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Galatasaraylılar da sarı-lacivertlilere destek verdi         
18:13
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 17 kuruş zam geldi         
18:03
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu         
17:51
Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu         
17:43
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın         
17:27
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu         
15:40
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 19:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Barcelona'nın yeni transferi Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement