Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye'yi 6-1 mağlup eden Hollanda'da 3 gol atan Depay performansıyla gündem olmuştu. Barcelona Türkiye hesabı, yıldız futbolcunun bir düğünde halay çektiği ana ait videoyu paylaştı. Binlerce Türk kullanıcıdan etkileşim alan paylaşıma, komik yorumlar yapıldı.

Türkiye, Amsterdam'da oynadığı maçta Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuş ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten 3. sıraya gerilemişti. Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Depay'ın Barcelona Türkiye hesabından paylaşılan videosuna beğeni yağdı. HALAY PERFORMANSI TAM NOT ALDI Barcelona Türkiye hesabının Memphis Depay'ın bir düğünde halay çektiği anları paylaştığı videosuna Türk kullanıcılardan beğeni yağdı. Paylaşıma yüzlerce yorum yapılırken, Türkler yıldız futbolcunun halay performansına tam not verdi.

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