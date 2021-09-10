Türkiye, Amsterdam'da oynadığı maçta Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuş ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten 3. sıraya gerilemişti. Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Depay'ın Barcelona Türkiye hesabından paylaşılan videosuna beğeni yağdı.
Barcelona Türkiye hesabının Memphis Depay'ın bir düğünde halay çektiği anları paylaştığı videosuna Türk kullanıcılardan beğeni yağdı. Paylaşıma yüzlerce yorum yapılırken, Türkler yıldız futbolcunun halay performansına tam not verdi.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü - Son Dakika Spor