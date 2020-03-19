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Barcelona'nın yıldızları eve kapandı! Suarez'den karantina paylaşımı...
6 saat önce
Barcelona teknik ekibi ve oyuncuları, korona virüsü salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde evlerinde vakit geçirip bireysel antrenmanlarına devam ederken, taraftarlarına mesaj göndermeyi de unutmadılar.
Barcelona teknik ekibi ve oyuncuları, korona virüsü salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde evlerinde vakit geçirip bireysel antrenmanlarına devam ederken, taraftarlarına mesaj göndermeyi de unutmadılar.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:08
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