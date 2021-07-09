Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti

İspanya La Liga ekibi Barcelona, flaş transferi açıkladı. Katalan devi, Rapid Wien'den Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun 500 bin Euro bedel ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralandığını açıklarken, genç 10 numaranın Barcelona B forması giyeceği aktarıldı.
On numara ve kanatlarda görev yapan Yusuf Demir, altyapısında yetiştiği Rapid Wien'de geçen sezon 38 resmi maçta görev yapmış ve 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı futbolcu, Avusturya formasını şu ana kadar 1 kez giydi.
Kadrosunu Yusuf Demir'le takviye eden Barcelona, 2003 yılında kaleci Rüştü Reçber'i ve 2015'te Atletico Madrid forması giyen Arda Turan'ı kadrosuna katmıştı. 18 yaşındaki on numara Yusuf Demir, Barcelona'nın Rüştü ve Arda'dan sonraki 3. Türk futbolcusu oldu.
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