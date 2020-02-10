Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puan aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puan aldı - Son Dakika Spor

Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puan aldı

40 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

Barcelona, Real Betis deplasmanından 3 puan aldı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

Real Betis'te Sergio Canales (Dk. 6) ve Nabil Fekir (Dk. 26), Barcelona'da Frenkie de jong (Dk. 9) ve Sergio Busquets'in (Dk. 45+3) karşılıklı golleriyle geçen ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı daha etkili olan Barcelona, 72. dakikada Clement Lenglent'in golüyle maçta ilk defa öne geçti. Karşılamanın 76. dakikasında Real Betis'ten Fekir, 79. dakikasında da Lenglet ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın son dakikalarında skor değişmeyince Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 49'a yükselten Barcelona, lider Real Madrid'in üç puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da geçen sezonki başarılı performansını sürdüren Getafe, Sevilla'nın deplasmanda Celta Vigo'ya 2-1 yenilmesiyle 42 puanla 3. sıraya kadar yükseldi.

Real Betis, Barcelona, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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