Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video - Son Dakika Spor

Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video

6 saat önce

Bütün dünyanın merakla beklediği El Classico'da Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.

Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video, System.String[]

Bütün dünyanın merakla beklediği El Classico'da Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.


TSİ 22: 00'de başlayan maç öncesi her iki takım da ligde 35'er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid'İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor.


Real Madrid'de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona'da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor.


Barcelona - Real Madrid öncesi kaçırılmaması gereken videolar ile El Classico heyecanının içine giriyoruz...


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Barcelona, Real Madrid'in serisini böyle noktalamıştı


Real Madrid, El Classico için Barcelona'ya geldi


Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:23 
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