Son Dakika Haberleri: Barcelona sahasında kazandı
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Barcelona sahasında kazandı

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-1 yendi.

Ligin 6. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada Antoine Griezmann ve 15. dakikada Arthur'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Bu gollere Villarreal, 44. dakikada Santi Cazorla ile cevap verdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Barcelona, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 10'a çıkardı. Villarreal ise 8 puanda kaldı.

Villarreal, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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