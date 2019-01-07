Son Dakika Haberleri: Barcelona Şampiyonluk Yarışında Farkı Açıyor

Barcelona Şampiyonluk Yarışında Farkı Açıyor

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.

Barcelona Şampiyonluk Yarışında Farkı Açıyor, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi.

La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı veren diğer takımların puan kayıplarıyla aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer maçlarında Sevilla- Atletico Madrid maçı 1-1 sona ererken Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'a 2-0 yenildi.

Barcelona 40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid (35), Sevilla (33), Alaves (31) ve Real Madrid (30) olarak sıralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:41 Kaynak: AA

İspanya, La Liga, Getafe, Barcelona, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Performansıyla Hayal Kırıklığı Yaratan Diego Reyes, Takımdan Ayrılabilir Real Madrid, Eljif Elmas İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Bayern Münih Kulübü, Taraftarlara Hakaret Eden Frank Ribery'ye Cezayı Kesecek Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 02:04:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barcelona Şampiyonluk Yarışında Farkı Açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]