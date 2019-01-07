Barcelona Şampiyonluk Yarışında Farkı Açıyor
1 saat önce
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.
İspanya
1. Futbol
Ligi'nin (La Liga
) 18. haftasında, Barcelona
deplasmanda Getafe
'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi
'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez
ile farkı 2'ye çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle skoru 2-1'e getirdi.
İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi.
La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı veren diğer takımların puan kayıplarıyla aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer maçlarında Sevilla- Atletico Madrid
maçı 1-1 sona ererken Real Madrid
ise sahasında Real Sociedad
'a 2-0 yenildi.
Barcelona 40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid (35), Sevilla (33), Alaves (31) ve Real Madrid (30) olarak sıralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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