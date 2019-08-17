Son Dakika Haberleri: Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti
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Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti

36 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi.

Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi.
Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona'yı San Mames Stadı'nda konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz'in ağları sarsmasıyla Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Barcelona'nın yeni transferleri Fransız golcü Antoine Griezmann ile Hollandalı Frenkie de Jong, ilk kez lig maçında takımlarını temsil etti.
Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almazken, Uruguaylı golcü Luis Suarez ise maçın 37. dakikasında sakatlanarak yerini Rafinha'ya bıraktı.
Athletic Bilbao, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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