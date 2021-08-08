Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığı sonrası Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten
08.08.2021 11:32
Barcelona'da Messi'nin ayrılığı sonrası sular durulmuyor. Katalan devinde taraftarlar, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılışında Antoine Griezmann'ı sorumlu tuttu. Tesislerin önünde toplanan öfkeli grup Fransız futbolcu geldiği sırada, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" ifadelerini kullandı. Messi'ye bütçe yaratılmak için uğraş verildiği süreçte Griezmann'ın maaşında indirime gitmemesi bu tepkilerin sebebi olarak görülüyor.
Barcelona'da taraftarlar Messi'nin ayrılığını hazmedemiyor. Birçok taraftar Arjantinli yıldızın takıma vedasının ardından gözyaşı dökerken bazı taraftarlar da ayrılığın faturasını takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'a kesti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ
Skorer'in haberine göre; Lionel Messi'nin ayrılığının resmileşmesi sonrası Barcelona taraftarları kulüp tesisleri ve Nou Camp'ın önünde toplandı. Dünkü antrenman öncesi bazı taraftarlar Antoine Griezmann'a tepki gösterdi. Griezmann arabasıyla tesislere girerken, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" diyerek çıkıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tepkiler çok büyümedi.
Son Dakika 11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:08 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 10:59 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 17:26 Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti 17:01 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı