Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığı sonrası Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten

Barcelona'da taraftarlar Messi'nin ayrılığını hazmedemiyor. Birçok taraftar Arjantinli yıldızın takıma vedasının ardından gözyaşı dökerken bazı taraftarlar da ayrılığın faturasını takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'a kesti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

Skorer'in haberine göre; Lionel Messi'nin ayrılığının resmileşmesi sonrası Barcelona taraftarları kulüp tesisleri ve Nou Camp'ın önünde toplandı. Dünkü antrenman öncesi bazı taraftarlar Antoine Griezmann'a tepki gösterdi. Griezmann arabasıyla tesislere girerken, "Defol git bu kulüpten. Messi senin yüzünden ayrıldı" diyerek çıkıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tepkiler çok büyümedi.