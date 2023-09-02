Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo\'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Avrupa'da transferin son gününde Barcelona'dan sürpriz bir atak geldi. Katalan devi, Joao Felix ve Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.

ATLETICO MADRID'E 127 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Barcelona, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Joao Felix'i Atletico Madrid'den kiralık olarak renklerine bağladı. Portekizli futbolcu, 2019'da Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

CANCELO'YU DA KİRALADILAR

Öte yandan Barcelona, 29 yaşındaki sağ bek Joao Cancelo'yu Manchester City'den bir yıllığına kiraladı. 2019'da İngiliz ekibine katılan futbolcunun 3 Premier Lig şampiyonluğu var.