Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo\'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Son Güncelleme: 02.09.2023 09:12

Barcelona, transferin son gününde Atlerico Madrid'den Joao Felix ve Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Avrupa'da transferin son gününde Barcelona'dan sürpriz bir atak geldi. Katalan devi, Joao Felix ve Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.

ATLETICO MADRID'E 127 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Barcelona, geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Joao Felix'i Atletico Madrid'den kiralık olarak renklerine bağladı. Portekizli futbolcu, 2019'da Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

CANCELO'YU DA KİRALADILAR

Öte yandan Barcelona, 29 yaşındaki sağ bek Joao Cancelo'yu Manchester City'den bir yıllığına kiraladı. 2019'da İngiliz ekibine katılan futbolcunun 3 Premier Lig şampiyonluğu var.

Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü
10:01 Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde
09:56 Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti
09:46 Kılıçdaroğlu'ndan partili başkanlara sitem: 'CHP cami yıktı' dediklerinde verecek cevabınız yok
09:34 Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap
09:13 Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
09:12 Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
08:45 Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euro bedelle Muani'yi renklerine bağladı
08:39 Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi
08:02 HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na gizli protokol tepkisi: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi sana oy verdik?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 10:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement