Son Dakika Haberleri: Barcelona, Valencia'yı farklı yendi! Luis Enrique'ye saygı duruşu...
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Barcelona, Valencia'yı farklı yendi! Luis Enrique'ye saygı duruşu...

51 dakika önce

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie de Jong ile 2-0 öne geçti.

Barcelona, Valencia'yı farklı yendi! Luis Enrique'ye saygı duruşu..., System.String[]

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie de Jong ile 2-0 öne geçti. Konuk takım, 27. dakikada Kevin Gameiro ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


İkinci yarı Gerard Pique (Dk. 51) ile tekrardan farkı ikiye çıkaran Katalan takımı, sakatlığı sona eren ve oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara gönderen Luis Suarez (Dk. 61) ile skoru 4-1'e taşıdı.


Karşılaşmanın 82. dakikasında Uruguaylı futbolcu kendisinin ikinci takımının 5. golünü attı.


Valencia'da Maxi Gomez'in 90+2'de attığı gol sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, iki gün önce teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getiren Valencia 4 puanda kaldı.


- Luis Enrique'nin kızı için Nou Camp Stadı'nda saygı duruşu


Bu arada Barcelona-Valencia maçı öncesinde, 29 Ağustos'ta hayatını kaybeden, Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana için saygı duruşunda bulunuldu.


Luis Suarez de attığı ilk golü, Xana'ya adadı.


- Atletico Madrid ilk yenilgisini aldı


Öte yandan La Liga'da art arda aldığı 3 galibiyetle lider konumda olan ve deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşan Atletico Madrid 2-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.


Real Sociedad'ın golleri Martin Ödegaard (Dk. 58) ve Nacho Monreal'den (Dk. 61) geldi.

Luis Enrique, Luis Suarez, Barcelona, Valencia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:05 
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