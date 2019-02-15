Son Dakika Haberleri: Barcelona Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı

Barcelona Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı

32 dakika önce

La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı.

Barcelona Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı, System.String[]
La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı. Barcelona, Teknik Direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valverde ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen İspanyol teknik adam, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Ernesto Valverde'nin öğrencileri bu sezon ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 51 puanla zirvede bulunuyor. Barca, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda da Fransız ekibi Lyon ile mücadele edecek. Barcelona, Valverde yönetiminde çıktığı 96 resmi maçta 65 galibiyet, 22 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

La Liga, Ernesto Valverde, Barcelona, Güncel
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