Son Dakika Haberleri: Barcelona, Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı

Barcelona, Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı

8 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini bir yıllığına uzattığını duyurdu.

Barcelona, Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin sözleşmesini bir yıllığına uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol teknik adamın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı, sözleşmeye 2020-2021 sezonu için de opsiyon koyulduğu belirtildi.

Valverde yönetiminde bu sezon ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan ve İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükselen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda yoluna devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Futbol, Ernesto Valverde, İspanya, Barcelona, Spor
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