Barcelona Victor Valdes'i kovdu

Victor Valdes'in Barcelona'daki antrenörlük defteri kapandı. Katalan devi, 37 yaşındaki antrenörün görevine son verdi.



Altyapısında yetişip uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'ya antrenör olarak geri dönen Victor Valdes, yalnızca 3 ay sonra işinden oldu. Valdes, Barcelona U19 takımını çalıştırıyordu.



Barcelona, Victor Valdes'in ayrılığını resmen duyururken İspanya basınında yer alan haberlerde, Valdes'in ayrılığıyla ilgili olarak eski takım arkadaşı Patrick Kluivert işaret edildi. Barcelona'da altyapının başında olan Patrick Kluivert'ın Victor Valdes'le birçok konuda görüş farklılığı yaşadığı belirtildi.