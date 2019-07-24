Barcelona vs Chelsea maç özeti
27 dakika önce
Japonya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı’nda karşılaştı. Eski futbolcusu Frank Lampard’ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona’nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.
Japonya
'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea
ile Barcelona
, Saitama
Stadı'nda karşılaştı. Eski futbolcusu Frank Lampard
'ı teknik direktörlüğe getiren Londra
temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic
attı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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