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Barcelona vs Chelsea maç özeti

27 dakika önce

Japonya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı’nda karşılaştı. Eski futbolcusu Frank Lampard’ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona’nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.

Japonya'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı'nda karşılaştı. Eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.
Barcelona vs Chelsea maç özeti
Barcelona, Saitama, Japonya, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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