Son Dakika Haberleri: Barcelona'ya Brezilyalı kaleci
Son Dakika Spor Haber

Barcelona'ya Brezilyalı kaleci

43 dakika önce

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı.

Barcelona'ya Brezilyalı kaleci, System.String[]
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Neto'yu kadrosuna kattı.
Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, bir diğer La Liga ekibi Valencia'nın file bekçisi Norberto Murara Neto, 26 milyon avro karşılığında transfer edildi.
Öte yandan, anlaşmadaki ek şartların gerçekleşmesi halinde Barcelona'nın, Valencia'ya 9 milyon avro daha ödeme yapacağı aktarıldı.
Barcelona'yla 4 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Neto'nun serbest kalma bedeli ise 200 milyon avro olarak belirlendi.
Brezilyalı milli file bekçisi, daha önce ülkesinde Athletico Paranaense, İtalya'da da Fiorentina ve Juventus kulüplerinde oynadı.
Valencia ise 3 sezondur Barcelona forması giyen kaleci Jasper Cillessen'i dün 35 milyon avro bedelle renklerine bağlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:43 Kaynak: AA
La Liga, Valencia, Barcelona, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti Barcelona, Neto transferini açıkladı Atletico Madrid, Joao Felix için Benfica'ya serbest kalma bedeli olan 126 milyon euro teklif etti Emre-Yağmur Aşık çiftinin küçük kızının okulda söyledikleri kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:26:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barcelona'ya Brezilyalı kaleci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]