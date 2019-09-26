Son Dakika Haberleri: Barcelona'ya komik ceza! Griezmann...
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Barcelona'ya komik ceza! Griezmann...

1 saat önce

Fransız santrforla Madrid ekibinin iznini almadan görüştüğü ortaya çıkan Barça'ya İspanya Futbol Federasyonu tarafından uygulanan yaptırım ise büyük tartışma yarattı.

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Fransız santrforla Madrid ekibinin iznini almadan görüştüğü ortaya çıkan Barça'ya İspanya Futbol Federasyonu tarafından uygulanan yaptırım ise büyük tartışma yarattı.


Federasyonun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Katalan devinin 300 euro gibi komik bir bedelle cezalandırıldığı duyurulurken bu karar futbol kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Atletico, Griezmann'ın Barcelona'yla anlaştığı dönemde serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğunu ve bu nedenle kendilerine 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Barcelona, Griezmann, Madrid, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:11 
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