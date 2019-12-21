Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir... - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir... - Son Dakika Spor

Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir...

6 saat önce

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların gösterileriyle gündeme gelen, "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında ev sahibi kulübe ceza geldi.

Barcelona'ya kritik uyarı! Sahası kapanabilir..., System.String[]

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların gösterileriyle gündeme gelen, "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçında ev sahibi kulübe ceza geldi.


Rekabet Komitesi, karşılaşmanın 55. dakikasında meydana gelen ve maçın 1,5 dakika durmasına neden olan, bağımsızlık yanlısı Katalan gruplarca tribünlerden sahaya atılan toplardan dolayı Barcelona'ya bin 500 avro para cezası verildiğini açıkladı.


Komite, ayrılıkçı Katalan gruplarla bağlantılı benzer olayların tekrarı halinde Barcelona'ya saha kapatma cezası verileceği uyarısında bulunulduğunu duyurdu.


İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı, ayrılıkçı grupların Katalonya'da çıkardıkları olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelenmişti.


Karşılaşma 0-0 sona ermişti.


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Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:10 
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