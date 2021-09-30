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SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum - Son Dakika

SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

30.09.2021 13:14

SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"Barcelona'da oynamak benim küçüklükten beri hayalimdi""Şimdi daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum""Barcelona'ya transferimi imza atarken öğrendim""Hedefim A Milli Takım""Barcelona'da uzun süre...

SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

"Barcelona'da oynamak benim küçüklükten beri hayalimdi"

"Şimdi daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum"

"Barcelona'ya transferimi imza atarken öğrendim"

"Hedefim A Milli Takım"

"Barcelona'da uzun süre oynamak ayrıcalık olur"

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

Yukatel Kayserispor'dan İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan Emre Demir, DHA'ya geleceği ve transferi hakkında özel açıklamalarda bulundu. Hedefinde her zaman Avrupa'da oynamak olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Hedefimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Şimdi daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti. Barcelona'da oynamak da benim küçüklükten beri hayalimdi. Ne olursa olsun her zaman çalışmak lazım. Bazen izinli günde bile çalışmak lazım. Çünkü her zaman hazır olmak gerekiyor. Futbolda şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Şans geldiğinde de her zaman hazır olmak lazım. O şansı da değerlendirmek lazım. Daha önceki senelerde Barcelona'ya gittiğimde yaştan dolayı dönmüştüm. Tekrar gitmek her zaman hayalimdi. Hayalimi de gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"BARCELONA'YA TRANSFERİMİ İMZA ATARKEN ÖĞRENDİM"

Sözleşme imzalama sürecini anlatan Emre Demir, "Her zaman transfer haberleri çıkıyordu. Kulübüm bana da söylemiyordu. Barcelona'ya gideceğimi sözleşmeye imza atacağımda öğrendim. Menajerim bana o gün söyledi. O an onu görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

İspanyolca öğrenmeye başlayıp başlamadığı ile ilgili olarak sorulan soru üzerine Demir, "Bu hafta başlayacağız. Oraya gidince dil sıkıntısı çekmek istemiyorum. Burada elimden geleni yapıp oraya hazır bir şekilde gitmek istiyorum" yanıtını verdi.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

Hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Rennes takımına transfer olan Doğan Alemdar'la konuşuyoruz. Avrupa'nın çok farklı bir yer olduğunu söylüyor. Doğan da inşallah orada başarılı olur. Doğan ve altyapıdaki arkadaşlarımızla birlikte A Milli Takım'da oynarız inşallah" diye konuştu.

"BARCELONA'DA UZUN SÜRE OYNAMAK AYRICALIK OLUR"

Sözleşmenin 2027 yılına kadar olmasının sorulması üzerine Emre, "18 yaşına kadar başka takıma gitmemem için sözleşmeyi ailem imzaladı. 18 yaş sonrası için kendim imzaladım. Barcelona'da uzun süre oynamak bence ayrıcalık olur" dedi.

SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Milli Takım, Kayserispor, Emre Demir, Barcelona, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum - Son Dakika
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