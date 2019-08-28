Son Dakika Haberleri: Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı
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Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı

35 dakika önce

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Barcelona futbol kulübüne transferi beklenirken Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.

Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı, System.String[]
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.

Dünyanın en pahalı futbolcularından Neymar'ın transferi için Barcelona ve Paris SG futbol kulüpleri arasında görüşmeler devam ederken yıldız futbolcu iki takım taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle yaptı.
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Barcelona, Neymar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:00 
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