Barcelona'ya transfer olması beklenen Neymar, La Casa de Papel ile anlaştı
35 dakika önce
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Barcelona futbol kulübüne transferi beklenirken Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar
, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden "La Casa de Papel" ile anlaştığını duyurdu.
Dünyanın en pahalı futbolcularından Neymar'ın transferi için Barcelona
ve Paris
SG futbol kulüpleri arasında görüşmeler devam ederken yıldız futbolcu iki takım taraftarlarını heyecanlandıran bir hamle yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:00
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