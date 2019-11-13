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Barcelona yeni formasını tanıttı
6 saat önce
Ünlü İspanyol kulübü, resmi sosyal medya medya hesaplarından yeni formasını paylaşılan video ile taraftarların beğenisine sundu.
Ünlü İspanyol kulübü, resmi sosyal medya medya hesaplarından yeni formasını paylaşılan video ile taraftarların beğenisine sundu...
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:43
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