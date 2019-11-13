Son Dakika Haberleri: Barcelona yeni formasını tanıttı
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Barcelona yeni formasını tanıttı

6 saat önce

Ünlü İspanyol kulübü, resmi sosyal medya medya hesaplarından yeni formasını paylaşılan video ile taraftarların beğenisine sundu.

Barcelona yeni formasını tanıttı, System.String[]

Ünlü İspanyol kulübü, resmi sosyal medya medya hesaplarından yeni formasını paylaşılan video ile taraftarların beğenisine sundu...

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:43 
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