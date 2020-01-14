Barcelona, yeni teknik direktörü Quique Setien'i tanıttı

Barcelona Kulübü, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine göreve getirdiği Quique Setien'i basına tanıttı.

Nou Camp Stadı'nda, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olan yeni sözleşmesine imza attıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Setien, "Dün köyümde ineklerle dolaşıyordum bugün dünyanın en iyi futbolcularını çalıştırıyorum." dedi.

"Rüyamda bile burada olmayı hayal edemezdim. Çok özel bir şey." diyen 61 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Hedefim mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanmak ve bunu güzel futbol oynayarak yapmak. Büyük bir enerjiyle buraya geldim. Barcelona'nın ne olduğunu biliyorum. Kulübün, tüm kupaları kazanmaktan başka bir görüşü yok." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın kaptan Lionel Messi için "özel biri" değerlendirmesinde bulunan Setien, Arjantinli futbolcunun dışında kadroda yer alan diğer futbolcuların da "olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını" vurguladı.

Bartomeu: "Değişiklik yapma zamanı gelmişti"

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Valverde'nin ayrılışının başka bir şekilde olmasını arzulardım ama şimdi değişiklik yapma zamanı gelmişti." dedi.

Kulüp olarak temasa geçtiği teknik direktörlerin isimlerinin (Xavi Hernandez ve Ronald Koeman) basına sızmasından rahatsız olduklarını kaydeden Bartomeu, "Farklı teknik direktörlerle uzun zamandır konuşuyoruz. Valverde için sürpriz değil çünkü gelecek için başka teknik direktörlerle konuştuğumuzu biliyordu." açıklamasında bulundu.

Bartomeu, "Sezonun yarısındayız ve yeni bir ivme kazanmak gerekiyordu. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya adayız." şeklinde konuştu.

Bu arada basın toplantısına katılan Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal da İspanyol basınının Xavi Hernandez ile ilgili ısrarlı sorularına, "Her teknik direktör tek ve kendi görüşü var. Quique Setien burada çünkü futbola bakışı ve gelecek vizyonu hoşumuza gidiyor. Ona ve ekibine güvenimiz tam. Konuştuğumuz diğer teknik direktörlere de büyük saygımız var ama bizim teknik direktörümüz Quique Setien." diye karşılık verdi.

Barcelona'da 2,5 sezon geçiren ve 4 kupa (2 lig şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası) kazandıran Valverde, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilmelerinin ardından görevden alındı.

Mevcut durumda La Liga'da averajla Real Madrid'in önünde lider olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya'nın Napoli takımı ile eşleşti. Barcelona ayrıca Kral Kupası son 36 turunda da 3. lig takımlarından İbiza'ya karşı oynayacak.

Quique Setien, Barcelona'nın başında ilk resmi maçına, ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Nou Camp Stadı'nda oynayacakları Granada karşılaşmasında çıkacak.