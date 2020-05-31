Barcelona'yı beş değişiklik korkusu sardı! - Son Dakika

Barcelona'yı beş değişiklik korkusu sardı!

FIFA'nın pandemi dönemine özel, geçici olarak maçlarda beş değişikliğe izin vermesi La Liga devi Barcelona'da endişe yarattı!

Barcelona'yı beş değişiklik korkusu sardı!, System.String[]

FIFA'nın pandemi dönemine özel, geçici olarak maçlarda beş değişikliğe izin vermesi La Liga devi Barcelona'da endişe yarattı! Teknik direktör Quique Setien, bu kuralın kendileri gibi daha geniş kadrosu olan takımların aleyhine olacağını belirterek, "Bunun bizi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyebilirim. Birçok maçı son dakikalarda kazandık. Beş değişiklik kuralıyla beraber rakiplerimiz sahaya daha çok taze ayak sokabilecek ve kondisyon eksiklerini kapatabilecekler. Elbette bize de kritik zamanlarda farklı seçenekler sunacaktır. Bakalım nasıl olacak" dedi.


START 11 HAZİRAN'DA


La Liga'nın 11 Haziran'da başlayacağını, maçlar öncesinde toplu olarak sadece 10 gün kadar antrenman yapabileceklerini hatırlatan Setien "Daha fazla zamanımız olsun isterdik umarım çok sakatlık olmaz" diye konuştu.


TAMİRCİYE DEĞİL OLİMPİYATA!


Koronavirüs salgını birçok sporcuyu antrenmanlarda daha yaratıcı olmaya zorluyor. Olimpik bir kış sporu olan yarış kızağını icra eden Jamaikalı sporcular Shanwayne Stephens ve Nimroy Turgott da antrenmanlarını otomobil iterek sürdürüyor. Calgary Kış Olimpiyatları'na katılan Jamaika Yarış Kızağı Takımı'nı anlatan ve dünyada büyük ses getiren Cool Running filminden etkilendiklerini belirten ikili "Bunu yaparken komik göründüğümüzün farkındayız. Bazı insanlar aracımızın bozulduğunu sanıp bize yardıma geliyorlar. Jamaika Yarış Kızağı Takımı olduğumuzu söylediğimizde heyecanlanıyorlar ve ilgi gösteriyorlar" diyor. Hem Stephens hem de Turgott spor salonunda çalışmaktansa yolda antrenman yapmanın daha yararlı olduğu görüşünde.


YENİ MALATYASPOR'DA TESTLER NEGATİF


Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişinin yeni testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


ARABADA KUPA KEYFİ


Avusturya'da futbol kupa finaliyle döndü... Salzburg'un 2. Lig ekibi Lustenau'yu 5-0 yendiği maçı taraftarlar araçlarından dev ekranda izledi.


AVUSTURYA'DA F1'E ONAY VERİLDİ


Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun seyircisiz olarak düzenleneceği duyuruldu. Avusturya Grand Prix'si böylece, 2020 sezonunun ilk yarışı olacak.


NBA HEYECANI 31 TEMMUZ'DA BAŞLAYABİLİR


NBA'de belirsizlik halen sürerken, ligin patronu Adam Silver takım sahiplerine 31 Temmuz'da organizasyonu başlatmayı planladıklarını iletti. The Los Angeles Times'ın haberine göre Silver takım sahiplerine dört ayrı senaryo seçeneği sundu: · Doğrudan play-off · 20 takımlı, Dünya Kupası benzeri grup formatı · 22 takımlı, play-off takımlarının belirleneceği turnuva formatı · 30 takımlı, 72 maçlık normal sezon Takım sahiplerinin birçoğunun normal sezonu tamamlamaya yanaşmadığı ve doğrudan play-off'a başlanmasını istediği gelen haberler arasında.


ŞAMPİYONLUK ŞİMDİ, KUTLAMA HAFTAYA


Pandemi nedeniyle kimi ligler iptal edildi, kimi devam ediyor. Örneğin Fransa'da sona erdirilen sezonda PSG şampiyon ilan edildi ancak kırmızı lacivertliler bunun tadını çıkaramadı. Sırbistan'da ise yeniden başlayan ligde Kızılyıldız çıktığı ilk maçta şampiyonluğu garantiledi. Rad Belgrad'ı deplasmanda 5-0 yenen kırmızı beyazlılar tarihlerindeki 31. zaferlerini elde ederken bu başarılarını boş tribünler önünde kutladılar.


SADECE 1000 KİŞİ


Belgrad ekibi şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlamak içinse bir hafta bekleyecek. Sırp otoriteler, Kızılyıldız'ın ilk iç saha maçında 1000 taraftara kutlamalar için izin verecek.



Barcelona, Avusturya, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 08:05 

Son Dakika Spor Barcelona'yı beş değişiklik korkusu sardı! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım 1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü         
12:25
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu         
12:19
Rahatına düşkün Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor         
12:17
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı         
12:01
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı         
11:56
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta         
11:53
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı         
11:49
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var         
11:25
Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı         
11:17
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin         
11:11
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir         
11:06
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor         
10:56
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi         
10:36
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi         
10:26
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı         
10:26
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak         
10:04
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu         
09:55
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti         
09:51
9 yerinden bıçaklanan kadının 9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek         
09:44
Cesur pozların kraliçesi Didem Soydan, file çorabıyla iç çamaşırsız objektif karşısına geçti Cesur pozların kraliçesi Didem Soydan, file çorabıyla iç çamaşırsız objektif karşısına geçti         
09:42
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:36
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 14:43:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barcelona'yı beş değişiklik korkusu sardı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]