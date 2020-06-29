Barcelonalı Arthur resmen Juventus'ta
Barcelona'dan son dakika transfer açıklaması... Katalan devi, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un 72+10 milyon Euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.
Barcelona'dan son dakika transfer açıklaması... Katalan devi, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un 72+10 milyon Euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Arthur'un sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilirken, takımda 72 maçta oynadığı ve 2 sezonda 4 gol attığı bilgisini de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:35
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