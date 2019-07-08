Barclay: Anlaşmasız Brexit'in etkileri asimetrik olacak
53 dakika önce
İngiltere Brexit Bakanı Barclay, Avrupa'da çoğu insanın anlaşmasız Brexit'in AB'nin de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit'in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:52
Brexit Bakanı Barclay, Avrupa
'da çoğu insanın anlaşmasız Brexit'in AB'nin de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit'in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak." dedi.
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