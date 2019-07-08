Son Dakika Haberleri: Barclay: Anlaşmasız Brexit'in etkileri asimetrik olacak
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Barclay: Anlaşmasız Brexit'in etkileri asimetrik olacak

53 dakika önce

İngiltere Brexit Bakanı Barclay, Avrupa'da çoğu insanın anlaşmasız Brexit'in AB'nin de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit'in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak.

Barclay: Anlaşmasız Brexit'in etkileri asimetrik olacak, System.String[]
İngiltere Brexit Bakanı Barclay, Avrupa'da çoğu insanın anlaşmasız Brexit'in AB'nin de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit'in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:52 
İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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