Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak

Barclays, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık 5 bin müşteriye ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırımın, kurumun İrlanda'daki iştirakine taşınmasına onay verdiğini duyurdu.

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Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu