Son Dakika Haberleri: Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak

Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak

21 dakika önce

Barclays, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık 5 bin müşteriye ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırımın, kurumun İrlanda'daki iştirakine taşınmasına onay verdiğini duyurdu.

Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak, System.String[]
Barclays, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık 5 bin müşteriye ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırımın, kurumun İrlanda'daki iştirakine taşınmasına onay verdiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 

Ekonomi
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