Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak
21 dakika önce
Barclays, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık 5 bin müşteriye ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırımın, kurumun İrlanda'daki iştirakine taşınmasına onay verdiğini duyurdu.
Barclays, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık 5 bin müşteriye ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırımın, kurumun İrlanda'daki iştirakine taşınmasına onay verdiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38
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