Son Dakika Haberleri: Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor

1 saat önce

Birleşik Krallık merkezli Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.

Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor, System.String[]
Birleşik Krallık merkezli  Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.
ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino'nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri'nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO'su Alexandre Bompard'ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.
Fransa'da piyasanın yüzde 30'unu ve Brezilya'da yüzde 50'sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı.


Birleşik Krallık, Carrefour, Fransa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
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