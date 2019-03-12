Son Dakika Haberleri: Barclays: Facebook Kripto Para Birimi Şirkete 19 Milyar Dolar Gelir Sağlayabilir

Barclays: Facebook Kripto Para Birimi Şirkete 19 Milyar Dolar Gelir Sağlayabilir

1 saat önce

– Birleşik Krallık merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden Barclays, Facebook'un üzerinden çalıştığı iddia edilen kripto para biriminin şirkete 19 milyar dolar gelir sağlayabileceğini öngördü.

Barclays: Facebook Kripto Para Birimi Şirkete 19 Milyar Dolar Gelir Sağlayabilir, System.String[]
– Birleşik Krallık merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden Barclays, Facebook'un üzerinden çalıştığı iddia edilen kripto para biriminin şirkete 19 milyar dolar gelir sağlayabileceğini öngördü.

Barclays internet analisti Ross Sandler, Pazartesi günü müşterilerine yayınladığı bir notta, Facebook'un üzerinde çalıştığı ve küresel ödemelerde kullanılması hedeflenen kripto para biriminin, 2021 yılında şirket gelirlerine 19 milyar dolar katkı sağlayabileceğini öne sürdü ve "Böyle bir gelir akışının sunulması, bizim bakış açımızda Facebook hisselerinin hikayesini değiştirebilir" dedi.

Medyada daha önce yer alan haberler, Facebook'un geleneksel para birimlerine sabitlenmiş bir kripto para birimi (stablecoin) üzerinde çalıştığını ve söz konusu kripto para biriminin Whatsapp uygulaması üzerinden küresel ödemelerde kullanılmasının hedeflendiğini öne sürmüştü. Facebook konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmazken Sandler, geçen yıl ortaya çıkan veri hırsızlığı skandalının ardından ödeme sistemleri üzerinde yapılan yeniliklerin Facebook için yeni bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Sandler, "şirketin bu noktada oldukça ihtiyacı olan" yeni bir gelir seçeneğinin kripto para birimleri yoluyla elde edilebileceğini belirtti:

"Özellikle kullanıcıların kişisel verilerini hedef almayan reklamcılık gibi başka gelir kaynakları üzerinde yapılan çalışmaları Facebook hissedarları olumlu karşılayacaktır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:57 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Facebook, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barclays: Facebook Kripto Para Birimi Şirkete 19 Milyar Dolar Gelir Sağlayabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]