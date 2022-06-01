Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis - Son Dakika
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Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis

01.06.2022 14:37

Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis Samsun'da bir barda çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren bodyguard, yargılandığı mahkemece 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis

SAMSUN - Samsun'da bir barda çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren bodyguard, yargılandığı mahkemece 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda 27 Temmuz gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı düzenleyen barda görevli bodyguard Yaşar Mertoğlu (30), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşar Mertoğlu hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen devanın son duruşmasında Yaşar M., "Üzgünüm. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Yaşar Mertoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 maddesi gereği 'kasten adam öldürmek' suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, 2 kişinin öldürüldüğü bar 02 Eylül gecesi ateşe verilerek yakılmıştı.

Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis
Barda 2 kişiyi öldüren bodyguarda 2 kez müebbet hapis

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Kaynak: İHA

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