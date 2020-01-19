Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da bir barda 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Adana'da bir barda 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir barda kaçak içki satıldığı ihbarını aldı. Polis barda yaptığı aramada 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili F.E. gözaltına alındı. - ADANA
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