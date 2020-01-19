Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bir barda 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Barda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir barda 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir barda kaçak içki satıldığı ihbarını aldı. Polis barda yaptığı aramada 30 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Olayla ilgili F.E. gözaltına alındı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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