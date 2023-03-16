Barda 'ayağa basma' kavgası sanığına 13,5 yıl hapis talebi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren, rock müzik grubu 'Pizz'in davulcusu Mehmet Dudarık, tanımadığı bir kişiyle "ayak basma" gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda genç müzisyen öldüresiye dövüldü.

DEFALARCA YUMRUKLANDI

Mehmet Dudarık, verdiği konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz (38) ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖZÜR DİLEMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İDDİANAMEDE

Mehmet Dudarık tarafından sanığın arkadaşlarından birisinin ayağına basılması nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma sırasında Dudarık ve çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un, Korkmaz ve arkadaşından özür dilediği ancak ayağına basılan kadının ısrarla tepki göstermeye devam ettiği aktarıldı. Korkmaz'ın önce Oğuzhan Oğuz'un yüzüne sonra da dışarıda bekleyen Dudarık'a yumruk attığı, yere düştükten sonra da 4 kez daha yumrukladığı belirtildi. Dudarık'ın 2'nci derece hayati tehlike geçirdiği aktarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.