Son Dakika Haberleri: Barda Kaçak Çalışan Yabancı Kadınlar ve İşletme Sahibine Ceza Yağdı

Barda Kaçak Çalışan Yabancı Kadınlar ve İşletme Sahibine Ceza Yağdı

30 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip, alkollü bir mekanda kaçak olarak çalıştıkları belirlenen 4'ü Ukrayna, 2'si Tunus uyruklu toplam 6 kadın yakalandı.

Barda Kaçak Çalışan Yabancı Kadınlar ve İşletme Sahibine Ceza Yağdı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip, alkollü bir mekanda kaçak olarak çalıştıkları belirlenen 4'ü Ukrayna, 2'si Tunus uyruklu toplam 6 kadın yakalandı. Kadınlara kişi başına 5'er bin 128'şer TL, iş yeri sahibine de 6 kadın için toplam 42 bin 864 TL para cezası kesildi. Kadınlar, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine İsabeyli Mahallesi'ndeki alkollü mekanda kaçak olarak yabancı uyruklu kadınlar çalıştırıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, dün A.K.'nin işlettiği mekana operasyon düzenlendi. Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen Ukrayna uyruklu A.K., V.B., V.S. ve O.B. ile Tunus uyruklu Y.H. ve R.B. yakalandı. Kadınlara 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında  5'er bin 128'şer TL, iş yeri sahibi A.K.'ye de kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle kişi başına 7 bin 144'er TL olmak üzere toplam 42 bin 864 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan kadınlar, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:50 Kaynak: DHA

Ukrayna, Türkiye, Nazilli, Aydın, Güncel
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