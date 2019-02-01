Son Dakika Haberleri: Barda Öldürülen Fatma ile Katili Toprağa Verildi

Barda Öldürülen Fatma ile Katili Toprağa Verildi

2 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir barda tabancayla vurularak öldürülen Fatma Tangaz (20) ile olayın ardından intihar eden saldırgan Serdal İ. (44), memleketleri Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi.

Barda Öldürülen Fatma ile Katili Toprağa Verildi, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir barda tabancayla vurularak öldürülen Fatma Tangaz (20) ile olayın ardından intihar eden saldırgan Serdal İ. (44), memleketleri Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi.

Olay, çarşamba günü saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Fatma Tangaz, bir arkadaşıyla birlikte barda oturup sohbet ederken, yanlarına Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ. geldi. Serdal İ., belinden çıkardığı tabancayı Tangaz'a doğrultarak başına 6 el ateş etti. Bardaki diğer müşteriler, panikle sağa sola kaçıştı. Serdal İ., bu kez tabancayı kendi başına doğrultarak tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdal İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Tangaz ise doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tangaz ve Serdal İ.'nin cesetleri, Muğla Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Serdal İ.'nin, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile de ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü öne sürüldü. Polisin cinayetin nedeniyle ilgili araştırması sürerken, ölenlerin cenazeleri otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Her ikisi de Antalya'nın Kaş ilçesi doğumlu olan Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cenazeleri, dün memleketlerine götürüldü. Dün öğlende kılınan namaz sonrası Serdal İ., Ova Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Fatma Tangaz ise Yeşilköy Mahallesi'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

Antalya, Muğla, Güncel
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