Bardak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Bardak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Afyonkarahisar'da iki çay ocağı çalışanları arasında bardak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki çay ocağı çalışanları arasında bardak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

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Burmalı Mahallesi'ndeki bir iş hanında faaliyet gösteren iki çay ocağı çalışanları arasında izinsiz bardak alınması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu taraflardan Orhan Ç. ile Kadir Y, Hasan Hüseyin A'yı darbetti.

Hasan Hüseyin A. da iş yerinden aldığı bıçakla Orhan Ç. ve Kadir Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Orhan Ç. ile Kadir Y, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Darbedilen Hasan Hüseyin A. ise kentteki bir özel hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hasan Huseyin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bardak yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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