Bardakçı Mahallesinin Su Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki bin 88 mahallenin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde 1 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirildi. Eski hattın sık sık arızalara sebebiyet vermesi nedeniyle gerçekleştirilen çalışma ile mahallede yaşanan su sorunu çözüme kavuştu ve vatandaşlar rahat nefes aldı.

"Mahallem bu çalışmadan çok memnun"

Bardakçı Mahalle Muhtarı Ali İlkdoğan, "Mahallemde içme suyu sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde gereken çalışma yapıldı ve yaşadığımız su sorunu çözüldü. Vatandaşlarımız da çalışmadan çok memnun kaldı. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi