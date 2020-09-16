Bardaki istek müzik cinayetinde zanlılara ceza yağdı - Son Dakika

Kocaeli'de istediği müziği açmadığı için bar sahibini öldüren şahsa 5 yıl, davanın diğer sanığına 12 yıl 6 ay ceza verildi.

Olay 2014 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Barlar Sokağı'nda bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgilere bara müşteri olarak gelen Murat Kibar istediği müziğin açılmaması üzerine bar sahibi Muharrem Arpacı ile tartıştı. Tartışmanın yükselmesiyle Muharrem Arpacı, Murat Kibar tarafından öldürüldü. Murat Kibar ise Arpacı tarafından kolundan ve dizinden yaralandı. Olay yerinden kaçan Kibar, polise teslim oldu. 2014 yılında olayın ardından açılan davanın görülmesine 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Kibar ve Fevzi Durak katılmadı. Duruşmada taraf avukatları müvekkillerinin beraatini isteyerek savunmalarını gerçekleştirdi.

Mahkeme heyeti yeniden görülen davada eski verdiği kararını tekrar ederek sanık Fevzi Durak hakkında 12 yıl 6 ay, Murat Kibar'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. - KOCAELİ