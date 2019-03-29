Son Dakika Haberleri: Barer Holding Cfo Görevine Finans Yöneticisi Bakış Özdemir Atandı

Barer Holding Cfo Görevine Finans Yöneticisi Bakış Özdemir Atandı

1 saat önce

Askeri teknik tekstil, altın madenciliği ve stratejik tarım yatırım projeleri üreten; dünyanın birçok bölgesinde yatırımları bulunan Barer Holding'de üst düzey bir atama daha gerçekleşti.

Barer Holding Cfo Görevine Finans Yöneticisi Bakış Özdemir Atandı, System.String[]
Askeri teknik tekstil, altın madenciliği ve stratejik tarım yatırım projeleri üreten; dünyanın birçok bölgesinde yatırımları bulunan Barer Holding'de üst düzey bir atama daha gerçekleşti. BarEr Holding Mali İşler Grup Başkanlığı(CFO) koltuğuna deneyimli ve başarılı bir isim olan Bakış Özdemir atandı.

Uzun yıllardır finans sektöründe çeşitli görevlerde bulunan ve birçok önemli projeye imza atan başarılı Finans Yöneticisi Bakış Özdemir BarEr Holding CFO'su oldu.

Geniş bir coğrafyada sayısız büyük şirket ve düzenleyici kurum için yürüttüğü finans danışmanlığı çalışmalarıyla bilinen Bakış Özdemir klasik ekonominin yanı sıra yeni ekonomi dünyasında da oldukça deneyimli.

Bakış Özdemir finans sektöründe uzun yıllardır edindiği engin tecrübesi, yenilikçi bakış açısı ve sonsuz çalışma azmi ile BarEr Holding'in gelişmesine daha da katkı sağlamak için görevine başladı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

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